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В России может появиться беспилотное аэротакси, полагает эксперт 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Россияне смогут перемещаться по городу на беспилотном аэротакси примерно через 10 лет, поделился своим мнением в интервью РИА Новости соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet ("Аэронет") Сергей Жуков.
"Над этим весь мир бьется. Я надеюсь, что да (через 10 лет такие аэротакси появятся в РФ — ред.). Мы насчитали 117 проектов в мире, и несколько из них — в России. Но я не исключаю и более быстрого развития технологий", — сказал он.
"Что такое аэротакси? Это автоматически управляемый самолет с очень короткими взлетно-посадочными отрезками. Нужны взлетно-посадочные полосы, в пределах города. Или нужна вертикальная посадка, чтоб можно было сесть, совершить посадку на крышу здания", — пояснил он.
Рабочая группа "Аэронет" создана в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) — государственной программы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года. Ее основная задача — способствовать развитию рынка гражданских беспилотных авиационно-космических систем и услуг на их основе.
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Автоновости , Видео , Общество , Экономика , Сергей Жуков , РИА Новости
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