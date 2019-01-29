«Бэушки»: какие изменения автодилеры готовят для вторичного рынка

Ассоциацией РОАД (Российские автомобильные дилеры) продолжается вестись плодотворная работа по проекту урегулирования важных вопросов на вторичном автомобильном рынке Российской Федерации.

Одним из таких вопросов является двойной НДС, который накладывается дилерами, при продаже подержанного автомобиля. Получается, что покупать транспортное средство с рук выгоднее, так как его владелец не думает об НДС и редко закладывает его в стоимость.

Ещё один немаловажный вопрос, который будет рассматривать Госдума — скручивание пробега бэушных автомобилей. Дилеры предлагали привлекать к уголовной ответственности владельца транспортного средства, который производит любую операцию с одометром своей машины, ещё 3 года назад. Тяжбы продолжаются до сих пор. Очень надеятся, что в скором будущем в КоАП и уголовном кодекс РФ появятся некоторые изменения.

Также рассматривается вопрос вторичного автомобильного рынка о юридической чистоте транспортного средства. Многие, продаваемые автомобили с рук кредитные и находятся в залоге у банка. Чтобы получить о них полную информацию, необходимо посетить нотариус, где заказать выписку. Предлагают упростить ситуацию, выписка поступает в личный кабинет портала госуслуг покупателя, по его запросу.

Власти очень заинтересовались этими вопросами. В скором будущем, возможно будут введены изменение на вторичном автомобильном рынке.