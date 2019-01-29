Gelandewagen из «Реальных пацанов» обрел нового хозяина

У Gelandewagen, на котором в сериале «Реальные пацаны» ездил отец Леры Сергей Оборин, появился новый владелец. Как сообщает Business Class, автомобиль отправился в Ижевск.

Объявление о продаже машины появилось на «Авито» в декабре прошлого года. Владелец просил за авто 1,35 миллиона рублей или обмен на другой внедорожник. В итоге житель Ижевска обменял свой BMW X6 на Gelandewagen из сериала.

Продавец Gelandewagen (его имя не уточняется) рассказал, что выменянная им BMW 2010 года выпуска, а его старый Mercedes — 2001-го. Еще одним преимуществом он назвал экономию на топливе благодаря дизельному двигателю BMW.

Ранее на «Авито» выставили на продажу жилье главного героя «Реальных пацанов». За комнату в общежитии, ставшую жильем Коляна и его мамы, продавцы просили 980 тысяч рублей.