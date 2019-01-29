Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Gelandewagen из «Реальных пацанов» обрел нового хозяина 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
У Gelandewagen, на котором в сериале «Реальные пацаны» ездил отец Леры Сергей Оборин, появился новый владелец. Как сообщает Business Class, автомобиль отправился в Ижевск.
Объявление о продаже машины появилось на «Авито» в декабре прошлого года. Владелец просил за авто 1,35 миллиона рублей или обмен на другой внедорожник. В итоге житель Ижевска обменял свой BMW X6 на Gelandewagen из сериала.
Продавец Gelandewagen (его имя не уточняется) рассказал, что выменянная им BMW 2010 года выпуска, а его старый Mercedes — 2001-го. Еще одним преимуществом он назвал экономию на топливе благодаря дизельному двигателю BMW.
Ранее на «Авито» выставили на продажу жилье главного героя «Реальных пацанов». За комнату в общежитии, ставшую жильем Коляна и его мамы, продавцы просили 980 тысяч рублей.
Автоновости , Бортжурнал , BMW , BMW X6
Читайте также
Видео
Десятки машин столкнулись под Москвой
ДТП
Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто
ДТП
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
Автоинструктор протаранил машины и сбил человека
ДТП
А снег идет: массовое ДТП случилось под Москвой
ДТП
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
В Москве автомобиль врезался в монастырь
ДТП
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
01:16
Пламя вырвалось из-под капота в лицо автовладельцу
ДТП
02:10
Процесс создания лимузина Aurus показали на видео
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение