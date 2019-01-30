Запрет на старые авто: забота об экологии, дискриминация или развод на новую машину

В Москве и Санкт-Петербурге хотят ограничить движение старых автомобилей. Только в столице, по данным Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, доля таких неэкологичных машин еще недавно доходила до 40 процентов, а в регионах с более низким уровнем дохода — еще больше. В СПЧ предложили сделать для начала в крупных городах особые зоны, где появляться на так назывемых "грязных" машинах вообще будет запрещено.

Систему контроля загрязнений в воздухе нужно развивать, выбросы предприятий — квотировать, экологический сбор — расходовать эффективнее. Экологический доклад СПЧ — это десятки листов рекомендаций. Но резонансной стала лишь та, что запрещает ездить по городам свободно.

Первыми навстречу пошли столичные власти . С 2013 года машины "Мосгортранса" обновили полностью. В прошлом году на дороги вышел электробус. Внедряют каршеринг и велоаренду. Как результат — с начала работы выбросы от общественного транспорта, по словам мэра, снизились втрое. Но останавливаться чиновники не планируют.

"Правительство Москвы поддерживает вашу инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда и благодарит вас за неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии, в том числе в городе Москве".

Новые меры могут снизить концентрацию диоксидов углерода и азота, по данным организации "Зеленый патруль", на 15%. А по подсчетам "Гринпис" и вовсе на четверть. Но это в теории.

На практике столицу относят к довольно ветреным городам с большим количеством осадков. А значит, и загрязнения по городу разносятся хорошо. И если ограничения вводить привычно — от центра к окраинам, то это, считают метеорологи, может стать ошибкой.

"В какой-то мере оно, безусловно, оправдано, потому что в центре города в любом случае машин много. У нас преобладают ветры западного и юго-западного направления. Так или иначе загрязняющие вещества все равно будут выноситься и в Центральный округ. В худшей ситуации находятся восточные и северо-восточные районы", — говорит специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

Если же зоны запретов станут точечными, то массовые объезды явно не улучшат обстановку с загруженностью дорог. В прошлом году, по данным агентства "Автостат", почти 60 процентов авто столицы относились к классам ниже "Евро-4". То есть как раз к тем, чье передвижение в СПЧ предлагают ограничивать. А в этой категории не только ВАЗовская "классика", но и, к примеру, некоторые "японки" 7-8 лет.

"Здесь пахнет дискриминацией. Причем такой имущественной. Вот что мне делать, если мне нужно привезти ребенка в школу, а она вот только в центре, в этой зоне? Или больную мать в клинику?", — говорит заместитель главного редактора и обозреватель "Авторевю" Леонид Голованов.

Новый автомобиль выбрасывает в воздух примерно в 80 раз меньше вредных примесей, чем тот, что в классе "Евро-0" 1988 года. С другой стороны, даже современный двигатель с возрастом теряет качества, а значит, становится токсичней. Как решать эти проблемы, сейчас и думают в столичном дептрансе. Ведь техническая — видеокамеры на каждом шагу — и законодательная возможность ввести запрет хоть завтра есть.

Класс двигателя вносят в документы автомобиля только с 2011 года. Как быть с остальными, пока не ясно. К тому же есть еще промышленный транспорт, коммунальная техника. Так или иначе, в кабмине уже поручили к марту этого года разработать "дорожную карту" с ограничениями для Москвы и Петербурга. Здоровье, как считают чиновники, дороже, так что перемены грядут.