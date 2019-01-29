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Кроссоверы остаются самыми популярными машинами в РФ 

Quto.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Quto.ru
Сегмент SUV в 2018 году вновь стал самым крупным на отечественном автомобильном рынке. К таким выводам пришли специалисты аналитического агентства «Автостат».
По подсчётам аналитиков, в прошлом году в нашей стране было продано 729,2 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. На их долю пришлось 43,6% всех продаж. По отношению к 2017 году сегмент SUV в России прибавил 1,7%. Десять лет назад, в 2009 году, доля кроссоверов и внедорожников составляла всего 21,9% российских продаж. Второе место после SUV принадлежит В-классу (623,3 тыс. или 37,3% рынка). На долю сегментов SUV и В приходится около 80% совокупных продаж.
Наиболее популярным автомобилем SUV в 2018 году стал в России «кореец» Hyundai Creta (67,6 тыс. шт. ; +22,2%). Вторая строчка популярности досталась модели Renault Duster (41,4 тыс. шт. ; −5,5%), а третья — Volkswagen Tiguan (33,5 тыс. шт. ; +21,2%).
Что нужно, чтобы поехать на автомобиле за границу. Читайте статью на QutoЧитайте также:Грязные приемчики и уловки дилеров и автосалоновГибрид Prius исчез из российского ассортимента Toyota Названы самые популярные автомобильные цвета
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Автоновости , Hyundai , Renault Duster , Hyundai Creta , Toyota , Volkswagen , Renault , Volkswagen Tiguan
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