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Mitsubishi покажет в Женеве электрический внедорожник 

Motor.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Motor.ru
На Женевском международном автосалоне компания Mitsubishi представит электрический концепт Engelberg Tourer. Известно, что это внедорожник, названный в честь альпийского городка Энгельберг (Швейцария), что в переводе означает «Гора Ангелов».
Судя по единственному изображению внешне Engelberg Tourer будет похож на Mitsubishi GT-PHEV Concept 2016 года. В таком же ключе (дизайн-концепция Dynamic Shield) выполнен и e-Evolution Concept, представленный в 2017-м, а также серийные Delica и Xpander. Вероятно, в новом концепт-каре также будут сочетаться «практичность SUV и универсальность минивэна».
Концепт Mitsubishi GT-PHEV
Последний шоу-кар Mitsubishi — e-Evolution — оснастили тремя электромоторами. Их суммарная отдача, а также емкость тягового аккумулятора не уточняется. Кроссовер получил полный привод S-AWC и систему контроля вектора тяги. Кроме того, прототип оснастили виртуальным помощником на базе искусственного интеллекта, который способен самообучаться и давать полезные советы водителю.
До конца 2020 года Mitsubishi планирует показать 11 новинок, шесть из которых будут полностью новыми моделями. В этот список уже включены кроссовер Eclipse Cross, а также «кроссвэн» Xpander.
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Автоновости , Mitsubishi
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