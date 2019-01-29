Mitsubishi покажет в Женеве электрический внедорожник

На Женевском международном автосалоне компания Mitsubishi представит электрический концепт Engelberg Tourer. Известно, что это внедорожник, названный в честь альпийского городка Энгельберг (Швейцария), что в переводе означает «Гора Ангелов».

Судя по единственному изображению внешне Engelberg Tourer будет похож на Mitsubishi GT-PHEV Concept 2016 года. В таком же ключе (дизайн-концепция Dynamic Shield) выполнен и e-Evolution Concept, представленный в 2017-м, а также серийные Delica и Xpander. Вероятно, в новом концепт-каре также будут сочетаться «практичность SUV и универсальность минивэна».

Концепт Mitsubishi GT-PHEV

Последний шоу-кар Mitsubishi — e-Evolution — оснастили тремя электромоторами. Их суммарная отдача, а также емкость тягового аккумулятора не уточняется. Кроссовер получил полный привод S-AWC и систему контроля вектора тяги. Кроме того, прототип оснастили виртуальным помощником на базе искусственного интеллекта, который способен самообучаться и давать полезные советы водителю.

До конца 2020 года Mitsubishi планирует показать 11 новинок, шесть из которых будут полностью новыми моделями. В этот список уже включены кроссовер Eclipse Cross, а также «кроссвэн» Xpander.