Автомобилям москвичей могут ограничить передвижение по городу

Под ограничения, таким образом, подпадает 40% московского автопарка.

Дискриминация «не вышедших классом» автовладельцев будет проявляться в запрете на въезд в те или иные районы столицы.

Это сразу вызвало тревогу у «несистемных» правозащитников, которые обратили внимание на то, что автомобили с двигателями старых модификаций принадлежат людям с меньшими доходами. Таким образом, экологические ограничения автоматически превращаются во ведение имущественного ценза на право ездить по столичным улицам.

К сожалению, экология как правило вступает в конфликт с социально-экономическими мотивами, но чистый воздух для людей приоритетнее, чем возможность ездить на автомобиле, считает директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

После введения предлагаемых мер, выбросы угарного газа в атмосферу Москвы снизятся, по оценкам, на 100 тысяч тонн в год — то есть примерно на 15 процентов, — говорит он.

Однако, тут же добавляет эколог, не надо воспринимать эти цифры как абсолют: потому что выбросы в России подсчитывают не по факту, а переводя в них количество зарегистрированных в субъекте федерации автомобилей.

В каких-то случаях реально выезжающих на дороги авто будет меньше (часть автомобилей годами ржавеет во дворах, но владельцы не снимают их с учета), в каких-то больше (за счет гостевого и транзитного трафика).

Что касается общего загрязнения атмосферы, то москвичи склонны преувеличивать экологическую проблему своего города, говорит Пукалов.

Вы, возможно, не бывали в таких городах как Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Дзержинский. Москва по сравнению с ними — просто кислородный курорт. Интересно, что в Красноярске, где населения в десять раз меньше, чем в Москве, уровень именно автомобильного загрязнения существенно выше, чем в столице — именно потому, что там по дорогам ездят такие динозавры, что по дымности с ними не всякий паровоз потягается, — рассказывает он.

Кроме того, «автомобильное» загрязнение атмосферы в городе очень тесно привязано к проезжей части, поэтому «мирные граждане», в отличие от участников дорожного движения, от выхлопов моторов страдают не сильно.

В новом проекте московских властей сильнее всего настораживает, что ограничения по экоклассу будет введено именно в отношении легковых автомобилей, указывает лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов

Основную массу автомобилей с классом ниже Евро-5, вплоть до Евро-0, в России составляет коммерческий и промышленный транспорт. Но про него в проекте «озеленения» московских дорог — ни слова, — говорит он.

Из проекта поэтому явственно торчат уши Департамента транспорта столичной мэрии, который под новым благовидным предлогом — защитой экологии — продолжает прежнюю политику выдавливания автомобилистов из города.

Спору нет — автомобиль класса Евро-5 выбрасывает примерно в 80 раз меньше токсичных веществ, чем класса Евро-0. Но в том виде, в каком это предлагается делать, это будет кампанией по выметанию из Москвы всех автомобилей старше 15-ти лет. А кто владельцы таких авто? Люди с низким доходом. Вот и получается, что «зелеными» лозунгами авторы этой идеи прикрывают откровенную социальную дискриминацию, — говорит Шкуматов.

Поправки в ПДД, позволяющие ограничить в отдельные городские зоны въезд машин с двигателями классов Евро-0, Евро-1 и Евро-2, вступили в силу еще летом 2018 года. Среди прочего был введен новый дорожный знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств».