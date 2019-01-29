Техосмотр личных авто предложили отменить

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» разработали законопроект, отменяющий обязательный техосмотр личных автомобилей россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению авторов законопроекта, система техосмотра не предупреждает ДТП, а только увеличивает траты водителей. Они сослались на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД , согласно которым за девять месяцев 2018-го техническая неисправность привела всего к 3,8 процента от всех аварий.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что автовладельцы уже несут ответственность за езду на неисправных машинах, передает ТАСС . По его мнению, альтернативой техосмотру может стать усиление этой ответственности.

В России техосмотр легкового автомобиля впервые проводится через три года после выпуска машины. От него освобождены владельцы маломощного транспорта, неспособного набрать скорость более 50 километров в час.

СМИ писали, что в правительстве обсуждалась радикальная реформа техосмотра. В частности, предлагалось ввести уголовную ответственность для операторов техосмотра, оформляющих диагностические карты для не проходивших проверку машин. Однако от этой идеи в кабмине отказались.

В мае в стране вступили в силу поправки к закону о техосмотре. Теперь оператор техосмотра несет ответственность за выдачу диагностической карты (в 2013 году она пришла на смену талону от ГИБДД ), содержащей заключение о пригодности машины к эксплуатации.

В закон также добавили новые требования к безопасности автомобилей. Так, шипованные шины могут быть установлены только на все колеса сразу, а не несколько из них (раньше допускалась установка только на ведущую ось). В машине должны проверять наличие знака аварийной остановки, аптечки и исправного огнетушителя.

Диагностическую карту по новым правилам должны выдавать в любом случае, даже когда машина не соответствует требованиям безопасности. Если такую машину остановит автоинспектор, водителю придется заплатить штраф.