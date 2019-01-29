Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Техосмотр личных авто предложили отменить 

Рамблер + ещё 13 3 часа назад
Фото: ТАСС
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» разработали законопроект, отменяющий обязательный техосмотр личных автомобилей россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению авторов законопроекта, система техосмотра не предупреждает ДТП, а только увеличивает траты водителей. Они сослались на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД, согласно которым за девять месяцев 2018-го техническая неисправность привела всего к 3,8 процента от всех аварий.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что автовладельцы уже несут ответственность за езду на неисправных машинах, передает ТАСС. По его мнению, альтернативой техосмотру может стать усиление этой ответственности.
В России техосмотр легкового автомобиля впервые проводится через три года после выпуска машины. От него освобождены владельцы маломощного транспорта, неспособного набрать скорость более 50 километров в час.
СМИ писали, что в правительстве обсуждалась радикальная реформа техосмотра. В частности, предлагалось ввести уголовную ответственность для операторов техосмотра, оформляющих диагностические карты для не проходивших проверку машин. Однако от этой идеи в кабмине отказались.
В мае в стране вступили в силу поправки к закону о техосмотре. Теперь оператор техосмотра несет ответственность за выдачу диагностической карты (в 2013 году она пришла на смену талону от ГИБДД), содержащей заключение о пригодности машины к эксплуатации.
В закон также добавили новые требования к безопасности автомобилей. Так, шипованные шины могут быть установлены только на все колеса сразу, а не несколько из них (раньше допускалась установка только на ведущую ось). В машине должны проверять наличие знака аварийной остановки, аптечки и исправного огнетушителя.
Диагностическую карту по новым правилам должны выдавать в любом случае, даже когда машина не соответствует требованиям безопасности. Если такую машину остановит автоинспектор, водителю придется заплатить штраф.
Комментарии2
Автоновости , Бортжурнал , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Десятки машин столкнулись под Москвой
ДТП
Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто
ДТП
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
Пьяная угонщица в сугробе хотела флирта
ДТП
Автоинструктор протаранил машины и сбил человека
ДТП
В Сети показали самую тесную парковку в мире
Автоновости
А снег идет: массовое ДТП случилось под Москвой
ДТП
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
В Москве автомобиль врезался в монастырь
ДТП
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение