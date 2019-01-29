«УАЗ Профи» обзавелся новой версией

Осенью 2018 года в сети появились снимки новых модификаций полуторки « УАЗ Профи». На базе грузовичка построили школьный автобус и карету скорой помощи. Безо всяких дополнительных презентаций в Ульяновске запустили их в серию и уже отгружают заказчикам.

Новинки всплыли при передаче новых автомобилей правительству Брянской области. В ряду «скорых» вместе с со старыми УАЗами на переднем плане стоят машины на базе «Профи». Сообщается, что их сертификацию завершили еще минувшим летом. Чуть позже в серию пойдут школьный автобус и грузопассажирская версия.

Строит такие автомобили фирма «Автодом». На голое шасси «Профи» ставится стеклопластиковый модуль. Он единый для всех модификаций, отличается количеством окон и набором оборудования. По всей вероятности, скоро все-таки последует официальная презентация этих машин. Сам УАЗ выпускает «Профи» как с тентованной платформой, так и с несколькими вариантами фургонов — промтоварным, изотермическим, рефрижераторным.