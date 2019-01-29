В России появилась специальная версия Jaguar XF

Вслед за купе F-Type версию по имени Chequered Flag (названную в честь финишного черно-белого флага) получил и бизнес-седан Jaguar XF. Модификация отличается особой отделкой кузова и салона, а также расширенным списком стандартного оборудования.

Опознать версию Chequered Flag можно будет по оригинальным шильдикам на передних крыльях, особым 18-дюймовым колесным дискам, выполненным в черном глянце, и спойлеру на крышке багажника. Кроме того, оформление экстерьера седана отличается спортивным передним бампером и предустановленным опциональным пакетом Black Pack, подразумевающим черно-глянцевые детали отделки вместо хромированных.

В интерьере особого седана также появятся уникальные шильдики, напоминающие о серии. Попутно седану отделают приборную панель темным алюминием, а интерьер — кожей в спортивном стиле с контрастной прострочкой. В список бортового оборудования по умолчанию включены компоненты, доступные для других седанов либо в качестве опции, либо на топовых уровнях оснащения. К примеру, XF Chequered Flag получил навигационную систему, умеющую следить за трафиком в онлайн-режиме и делиться данными с другими автомобилями, а также систему бесключевого доступа и цифровую приборную панель с 12,3-дюймовым экраном. Наконец, на седан будет устанавливаться мультимедийная система с функциями AppleCarPlay и AndroidAuto.

В России Jaguar XF Chequered Flag будет продаваться с двухлитровым турбомотором Ingenium в одном из двух вариантов мощности — 250 или 300 л.с. По умолчанию мотор сопровождается системой полного привода и 8-ступенчатым автоматом. Российские цены на особую версию седана пока не объявлены, хотя утверждается, что новинка уже доступна. Стоимость стандартных XF, напомним, стартует с 2 975 000 рублей.

Версия Chequered Flag создана ради празднования 70-летнего юбилея марки Jaguar и, вполне возможно, семейством F-Type и седаном XF британцы не ограничатся.