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Jaguar замахнулся на беспилотники 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Jaguar Land Rover
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover разработала систему, позволяющую спроецировать на дорогу направление движения беспилотного транспортного средства. Об этом говорится в сообщении компании, в котором отмечается, что система поможет другим участникам движения прогнозировать дальнейшие действия автомобиля.
Как отмечают в Jaguar Land Rover, интеллектуальная технология воспроизводит изображение, которое проецируется на дорожное покрытие, показывая, какие действия предпримет автомобиль в ближайшие секунды — остановится, повернет налево или направо. Отмечается, что в перспективе визуальная проекция сможет также распознавать препятствие и оповещать о нем пешеходов.
Новая технология, протестированная на беспилотных капсулах компании Aurrigo, представляет собой совокупность световых линий, способных менять положение. Когда капсула начинает торможение до полной остановки, расстояние между линиями сокращается. Когда автомобиль трогается с места и набирает скорость, расстояние, наоборот, увеличивается. При приближении к повороту проектируемое изображение поворачивается в правую или левую сторону, указывая направление дальнейшего движения.
Тестирование инновационная система прошла на специальной площадке, имитирующей типичную улицу в британском городке. В ходе испытаний инженеры фиксировали уровень доверия пешеходов в двух ситуациях: когда система была активирована и когда она была не активна.
Исследования Jaguar Land Rover стали частью программы UK Autodrive, реализуемой при поддержке британского правительства.
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Автоновости , Jaguar , Rover , Land Rover
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