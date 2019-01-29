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Москва начали поиск решений по ограничению неэкологичного транспорта 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Правительство Москвы уже занимается поиском решений по ограничению в городе неэкологичного транспорта, которое было предложено Советом при президенте РФ по правам человека (СПЧ), сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщили, что власти Москвы поддержали предложения правозащитников по ограничению движения легковых автомобилей низких экологических классов. В частности, инициативу поддержал мэр столицы Сергей Собянин.
"Правительство Москвы ведёт проработку этого вопроса. Конкретных решений ещё нет, но здоровье и безопасность горожан всегда для нас на первом месте", — сказали в пресс-службе департамента.
Как пояснили в ведомстве, многие мировые города начинали ограничительные меры с самого загрязняющего атмосферу транспорта — грузовиков и больших межрегиональных автобусов.
"Для легкового транспорта нужно разрабатывать отдельные решения, особенно для тех, у кого автомобиль — это единственный способ передвижения, например, маломобильных граждан", — отметили в ведомстве.
Как поясняли в СПЧ, введение ограничений для транспорта классов "0", "1", "2" и "3" может стать одним из решений проблемы загрязнения воздуха в мегаполисе. Правозащитники отмечали, что суммарная доля транспорта таких классов в Москве в 2016 году составляла 40%.
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Автоновости , Сергей Собянин , Совет по правам человека , Правительство Москвы , РИА Новости
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