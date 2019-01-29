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В ЦБ поддержали идею увеличить лимит по ОСАГО за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Банк России поддерживает предложение Минфина увеличить лимит выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, при этом признает, что это отразится на цене полиса, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.
"Мы поддерживаем инициативу Минфина об увеличении выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП до 2 млн рублей. На наш взгляд, выравнивание страховых сумм по ОСАГО и ОСГОП [обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика] является справедливым", — заявил представитель ЦБ.
Если предложения Минфина будут приняты, будет уравнен лимит выплаты за вред жизни и здоровью по ОСАГО и в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика. Сейчас при гибели пассажира на автобусе, самолете, поезде и т.д. родственникам полагается компенсация 2 млн рублей, а при гибели пассажира автомобиля, в том числе такси — 500 тыс. рублей в рамках ОСАГО. Эксперты и различные ведомства неоднократно указывали на несправедливость такой ситуации.
"Безусловно, это решение скажется на стоимости полиса. Но пока говорить что-либо об изменении тарифа преждевременно, поскольку потребуется провести соответствующее расчеты", — сказали в пресс-службе ЦБ. Базовый тариф ОСАГО установлен в коридоре 2746-4942 рублей, страховщики вправе выбирать базовую ставку из этого диапазона. В Российском союзе автостраховщиков ранее оценивали, что средняя цена ОСАГО в результате повышения лимитов по жизни и здоровью вырастет на 10-11%.
Как ранее сообщал ТАСС, Минфин в рамках доработки законопроекта о либерализации условий ОСАГО предлагает увеличить лимит выплат за вред жизни и здоровью с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Лимит выплаты за вред имуществу остается на уровне 400 тыс. рублей.
Кроме того, проект Минфина предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности (с 1 сентября 2019 года) и территории (с 1 сентября 2020 года) и замену этих коэффициентов возможностью для страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением сначала 30%, а затем 40% вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора. Минфин планирует внести законопроект в правительство в феврале.
ТАСС: последние новости
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Комментарии1
Автоновости , Минфин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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