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Какая версия электромобиля Nissan e-leaf лучше? 

Car.ru
Фото: Car.ru
Приняв решение приобрести электромобиль Nissan e-leaf, лучше всего обратить особое внимание на его стандартную комплектацию.
Как выяснилось, ее запас хода на 55 км превышает величину этого параметра у тюнингованных моделей.
Такие данные были получены в результате исследований, проведенного CARB — Советом Калифорнии по надзору за качеством воздуха. Также интересным фактом является то, что в стандартной версии вес машины меньше на 32 кг, чем в более дорогой комплектации.
Несмотря на всю достоверность данных, CARB — это не тот уровень организации, на который могут ссылаться производители машин. На данный момент, ожидаются результаты исследований, проведенных еще одной организацией — EPA. Это Агентство по охране окружающей среды США. Вполне реальным является сценарий, что полученные от него данные будут очень похожи на результаты, предоставленные CARB.
Поэтому, если встанет выбор, какую комплектацию выбрать, смело можно обращать внимание на наиболее дешевый вариант. Стоимость его в Америке составит порядка 83 тысяч долларов.
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Автоновости , Nissan
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