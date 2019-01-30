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Отец почистил машину сыном 

Рамблер 27 минут назад
Ролик, записанный женщиной в одном из американских городков, удивил Интернет. После обильного снегопада отец и сын вышли поиграть во двор в снегу. Жена попросила супруга заодно очистить машину от снега. По её словам, через некоторое время мужчина зашёл в дом и взял скотч. А спустя несколько минут она увидела, как муж счищает снег с крыши и капота, возя по машине малыша. Скотч понадобился мужчине для закрепления низа штанов и рукавов ребёнка, чтобы под одежду не попал снег. Как ни странно, но малышу развлечение понравилось, женщина рассказала, что сын был в восторге от интересной задумки отца.
Автоновости , Видео
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