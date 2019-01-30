Москвичи пожаловались на эвакуацию авто из-за временных знаков

Жители Москвы опасаются оставлять автомобили на разрешённых местах для парковки, поскольку в любой момент машина может оказаться в зоне действия внезапно появившегося знака, запрещающего стоянку, и машину эвакуируют, сообщает «Коммерсант». Количество пострадавших от «знаков-партизанов» уже исчисляется сотнями человек.

Издание приводит в пример ситуацию, в которую попал столичный житель по имени Сергей. Многодетный отец, имеющий право оставлять машину бесплатно даже на платной парковке, нашёл разрешённое место у площади трёх вокзалов. Мужчина уехал из Москвы на несколько дней, в это время его автомобиль эвакуировали.

«Я позвонил, чтобы выяснить, что происходит, и услышал, что автомобиль был припаркован под знаком "стоянка запрещена". При этом мой собеседник рассказал, что сначала установили знак, а потом начали эвакуацию машин», — рассказал Сергей.

По информации «Коммерсанта», знак был установлен по инициативе столичного департамента строительства в связи с проходящими рядом ремонтными работами. Автор статьи уверяет, что предугадать, где в следующий раз будут установлены временные запрещающие знаки, невозможно.