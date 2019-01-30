Жители Москвы опасаются оставлять автомобили на разрешённых местах для парковки, поскольку в любой момент машина может оказаться в зоне действия внезапно появившегося знака, запрещающего стоянку, и машину эвакуируют, сообщает «Коммерсант». Количество пострадавших от «знаков-партизанов» уже исчисляется сотнями человек.
Издание приводит в пример ситуацию, в которую попал столичный житель по имени Сергей. Многодетный отец, имеющий право оставлять машину бесплатно даже на платной парковке, нашёл разрешённое место у площади трёх вокзалов. Мужчина уехал из Москвы на несколько дней, в это время его автомобиль эвакуировали.
«Я позвонил, чтобы выяснить, что происходит, и услышал, что автомобиль был припаркован под знаком "стоянка запрещена". При этом мой собеседник рассказал, что сначала установили знак, а потом начали эвакуацию машин», — рассказал Сергей.
По информации «Коммерсанта», знак был установлен по инициативе столичного департамента строительства в связи с проходящими рядом ремонтными работами. Автор статьи уверяет, что предугадать, где в следующий раз будут установлены временные запрещающие знаки, невозможно.
Эксперты советуют оспаривать действия автоинспекторов. По словам главного юриста Общества защиты прав автомобилистов Равиля Ахметжанова, ему удалось доказать правомерность парковки, сфотографировав место остановки до появления знаков. После того, как ему выписали штраф за нарушение ПДД, он отправил снимки в Московскую административную дорожную инспекцию. Спустя несколько дней постановление было отменено.