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Российским водителям придумали новый запрет 

Рамблер + ещё 15 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев предложил запретить российским водителям курить за рулем. Об этом сообщает агентство «Москва».
По мнению депутата, «зажигалки, спички, пепельницы» за рулем отвлекает водителя так же, как и общение по телефону. По статье 12.36.1. административного кодекса, за использование телефона без спецустройства (освобождающих руки наушников или Bluetooth-гарнитур) водителю грозит штраф в 1500 рублей.
Свищев добавил, что водитель с сигаретой вредит здоровью своих пассажиров и «пропагандирует» курение.
«Стекла-то прозрачные. <…> Все усилия государства по борьбе с курильщиками идут насмарку», — посетовал депутат.
Год назад в России запретили выбрасывать окурки из окон машин и поездов. Новые правила ввели для защиты городских и сельскохозяйственных земель от пожаров.
С 2013 года в стране действует закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». Он запрещает курить в кафе, возле образовательных учреждений, на детских площадках, в подъездах, около больниц, а также менее чем в 15 метрах от дверей вокзалов, станций метро и аэропортов.
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Автоновости , ДТП , Дмитрий Свищев , Госдума
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