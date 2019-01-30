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Стало известно, когда заработает российский завод Mercedes 

CarClub 1 час назад
Фото: Mercedes-Benz
Первые автомобили сойдут с конвейера российского завода концерна Daimler в апреле этого года. Дату подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, на предприятии завершаются пусконаладочные работы.
Завод расположен в индустриальном парке «Есипово» близ Солнечногорска. Первый камень в основание завода заложили 20 июня 2017 года. Инвестиции в проект оцениваются в 300 миллионов евро. Мощность предприятия на первом этапе составляет 25-30 тысяч автомобилей в год. Предприятие создаст более тысячи рабочих мест. Предполагается, что преимущественно на нем будут работать жители Московской области.
Первая модель завода пока держится в тайне. Вероятнее всего, ею станет седан Е-Class или новейший кроссовер GLE. Позже к ним присоединятся другие вседорожники — GLC и GLS. Как будет развиваться линейка моделей, покажет время. Например, BMW производит в России практически всю палитру своих машин, кроме самых эксклюзивных.
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Автоновости , BMW , Daimler , Андрей Воробьев
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