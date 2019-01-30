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Цена Honda Passport озвучена официально 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Honda
Японская компания Honda обнародовала стоимость своего нового кроссовера Honda Passport для американского рынка. Автомобиль представляет собой несколько укороченный вариант Honda Pilot, предлагая практически такую же внешность и оформление интерьера.
Модель будет предложена покупателям с единственным 280-сильным 3.5-литровым бензиновым мотором, работающим в паре с полноприводным шасси и автоматической трансмиссией. В общей сложности, на американском рынке Honda Passport представят сразу в четырех вариантах оснащения, причем уже в базе автомобиль получит богатое оснащение, превосходящее по уровню старший Honda Pilot.
Например, уже в начальной комплектации Sport покупатели смогут рассчитывать на климат-контроль с тремя зонами, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, увеличенные до 20 дюймов колесные диски, систему контроля рядности движения и многое другое. Цена Honda Passport в таком варианте составит 32 тысячи долларов или около 2 100 000 рублей по текущему курсу.
Наиболее оснащенный вариант Elite предусматривает расширенный состав электронных помощников безопасности, несколько измененный дизайн интерьер, расширенные возможности мультимедиа и акустической системы. За такой автомобиль заплатить придется уже 43 700 долларов или на 800 тысяч рублей дороже базовой версии.
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Автоновости , Honda , Honda Passport , Honda Pilot
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