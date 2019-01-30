Vesta Sport стала самой дорогой «Ладой»

Самая динамичная версия "Весты" ожидалась еще в конце 2018 года, однако с запуском модели производитель слегка затянул. И вот теперь АвтоВАЗ объявил о старте продаж и назвал цены на новинку. И машина оказалась дороже, чем ожидалось.

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что 31 января 2019 года будет дан старт продаж "горячей" Vesta Sport. Пока она предлагается только в максимальной комплектации Luxe, а стартовая цена автомобиля составит 1 009 900 рублей.

В цену входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 045 900 рублей.

Vesta Sport отличается более спортивным и агрессивным внешним видом, который формируют аэродинамический обвес, заниженная на 31мм подвеска и расширенная колея с крупными 17-дюймовыми колесами на низкопрофильных шинах.

Интерьер — с потолком черного цвета и контрастной красно-черно гамме отделки. Передние кресла с более развитой боковой поддержкой получили специальную отделку: красные вставки на сиденьях из материала типа алькантара с нанесенной на них ''ИКС-графикой'' соседствуют с орнаментом ''под карбон'' на экокоже с красной отстрочкой. На спинках сидений под подголовниками вышит логотип Vesta Sport. Рулевое колесо обтянуто мягкой перфорированной черной экокожей. Этот же материал использован в оформлении рукоятки МКПП и рычага стояночного тормоза.

На автомобиль установлен форсированный вазовский двигатель объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Вместе с модернизированными системами впуска и выпуска это позволило поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

Есть и специальные настройки шасси. Vesta Sport получила специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза — все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Система стабилизпации получила спортивные настройки и возможностью полного отключения.