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Toyota начала производство новых Corolla для России 

РИА Новости + ещё 9 24 минуты назад
Фото: oyota
На заводе Toyota в Турции стартовала сборка седанов Toyota Corolla для европейского и российского рынков, сообщает портал Oto Teknik Veri.
В церемонии запуска конвейера участвовали топ-менеджеры Toyota Motor Europe, местные чиновники, а также вице-президент Турции Фуат Октай.
По данным издания, модификации для России и Европы будут отличаться от универсалов и хэтчбеков дизайном передней части. Также вероятно, что в линейке не будет автомобилей с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 лошадиных сил. Вместо него на машинах будет установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 132 лошадиные силы, сочетающийся с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.
В России цены на Toyota Corolla сейчас начинаются от миллиона и тридцати тысяч рублей. Ожидается, что новые модели линейки подорожают.
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Автоновости , Toyota , Toyota Corolla , Toyota Motors
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