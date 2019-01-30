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«Битву тракторов» в Москве сняли на видео 

Мослента 1 час назад
В столице заметили трактористов, которые ударами ковшей пытались вытолкнуть своего коллегу из сугроба. Видеозапись произошедшего была опубликована в среду, 30 января, в сообществе «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».
На записи видно, как один из трактористов безуспешно толкает, вероятно, заглохший транспорт своего коллеги, а затем им на помощь приезжает третья машина, которая в итоге помогает застрявшему освободить дорогу для движения.
«Битва тракторов. Когда тут снег убирать?» — говорится в подписи к ролику. Участники сообщества попытались взглянуть на ситуацию с юмором. «В эфире программа "В мире животных", и мы наблюдаем тракторы в их естественной среде обитания», — пошутил один. «Оптимус и Бамблби уже не те…», — подметил другой. В то же время еще один комментатор предположил: «Попытка запуска с хода. Или передел территории».
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