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Skoda показала другой Kamiq 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Skoda
Чешский бренд рассекретил изображение нового кроссовера Kamiq для Европы. Судя по рисунку, новинка отличается от одноименной модели, которая продается в Китае.
Напомним, премьера Skoda Kamiq состоится 5 марта на автосалоне в Женеве. Среди внешних отличий от китайской версии — совершенно по-другому оформленная передняя часть с двухуровневой головной оптикой. На опубликованном эскизе автомобиль больше напоминает концепт Vision X, представленный в Женеве годом ранее.
Как сообщал "Авторамблер", платформу MQB-A0 "Камик" разделит с Volkswagen T-Cross. Вариант для КНР в свою очередь базируется на архитектуре PQ25 от старого Rapid. Соответственно, габариты у кроссоверов разные: "европеец" достигает в длину около 4,2 м против 4,39 м у китайского Kamiq.
По предварительной информации, новинка, которая дебютирует на Женевском автосалоне, разделит линейку двигателей с Volkswagen T-Cross. В нее войдут трехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы объемом 1 л и 1,6 л мощностью 95 и 115 л.с. Для топовой версии предусмотрен полуторалитровый четырехцилиндровый агрегат с отдачей 150 "сил". Трансмиссия — 5МТ, 6МТ либо "робот" DSG-7. В компании обещают, что новинка станет самым бюджетным паркетником Skoda.
В России на сегодняшний день внедорожная линейка Skoda представлена кроссовером Kodiaq, а к 2020 году на рынке может появиться компактный Karoq. О перспективах Kamiq в стране информации пока нет.
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Автоновости , Volkswagen , Skoda
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