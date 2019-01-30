Hyundai сертифицировала для России хот-хэтч i30 N

Hyundai всерьез намерена продавать в нашей стране свой самый массовый спорткар — "заряженную" версию хэтчбека i30. Пока только продавать: сборка i30 N в России не планируется, да и судьба остальных представителей семейства по-прежнему под вопросом.

Одобрение типа транспортного средства на Hyundai i30 опубликовал Росстандарт. Документ относится ко всему семейству в целом, в которое входят стандартный хэтчбек, две его горячие версии, лифтбек и универсал.

Судя по документу, Hyundai i30 N будет продаваться в нашей стране в двух модификациях, почти аналогичных тем, что представлены на европейском рынке. Единственное отличие — в "паспортной" мощности двигателя более слабой версии. В Европе он развивает 250 л.с., а для России его официально дефорсировали до более комфортных с точки зрения транспортного налога 249 л.с.

Мотор же версии Performance остался неизменным — он обеспечивает 275 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Оба двигателя будут сопровождаться безальтернативной механической КПП, но более дорогая модификация получит еще и блокировку дифференциала, а также более крупные тормозные механизмы и колесные диски.

Цены на Hyundai i30 N пока не объявлены, но, по информации издания "Авторевю", товарные автомобили должны появиться у дилеров Hyundai уже в первой половине весны. Выпускать i30 N для нашей страны будут на заводе Hyundai в Чехии.

Что касается остальных представителей семейства, то пока решения об их появлении в нашей стране не принято: компанию i30 N не составит даже хэтчбек в его стандартном исполнении. По данным издания, производителю не удалось добиться для хэтчбека конкурентоспособных на российском рынке цен.