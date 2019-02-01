Лимузин Путина испытали при экстремальных морозах

Автомобили Aurus, на которые пересаживаются первые лица государства, протестировали в Ямало-Ненецком автономном округе при температуре минус 41 градус, сообщает канал «Россия-24».

Лимузин Aurus и несколько седанов, один из которых необычного белого цвета, заметили жители города Ноябрьска, второго по величине в ЯНАО. При этом номера на машинах совпали с номерными знаками, установленными на автомобилях, предназначенных для руководства страны. Местные власти позже отметили, что президентский кортеж прибыл для тестирования при экстремально низких температурах.

По словам представителя Гидрометцентра Елены Волосюк, на тот момент столбик термометра опустился к отметке минус 41 градус, однако, «ощущались все минус 50». Синоптик предложила следующий этап тест-драйва провести в Причерноморье, где была зафиксирована температура плюс 16 градусов, чтобы посмотреть, как отечественный лимузин премиум-класса поведёт себя при резком изменении погоды.