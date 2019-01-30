Свищев предложил запретить курение за рулём

Депутат отметил, что в России действует запрет на использование мобильного телефона во время вождения, указав, что курение может снижать внимательность водителя не меньше, чем гаджеты.

«Я предлагаю запретить курить за рулём автомобиля, — сказал он. — Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. Это дополнительно создаёт определённую напряжённость на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов».

Также парламентарий обратил внимание на вред, который причиняют пассажирам курящие автомобилисты. «Он (курящий водитель. — Прим. ред.) отравляет не только своё здоровье, но и здоровье пассажиров, которые могут с ним находиться», — сказал он.