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Свищев предложил запретить курение за рулём 

Парламентская газета + ещё 8 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев выступил с инициативой запретить курение за рулём автомобиля. Об этом он рассказал в интервью агентству «Москва».
Депутат отметил, что в России действует запрет на использование мобильного телефона во время вождения, указав, что курение может снижать внимательность водителя не меньше, чем гаджеты.
«Я предлагаю запретить курить за рулём автомобиля, — сказал он. — Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. Это дополнительно создаёт определённую напряжённость на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов».
Также парламентарий обратил внимание на вред, который причиняют пассажирам курящие автомобилисты. «Он (курящий водитель. — Прим. ред.) отравляет не только своё здоровье, но и здоровье пассажиров, которые могут с ним находиться», — сказал он.
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Автоновости , Дмитрий Свищев , Госдума , АГН "Москва"
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