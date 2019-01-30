Трехдверный Range Rover не появится в продаже

Jaguar Land Rover отказалась от выпуска модели Range Rover SV Coupe, которую представили весной 2018 года.

Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Более того, тогда стало известно, что 90 экземпляров привезут в Россию, каждый из них оценивался в 18 млн рублей.

Такой Range Rover достигает в длину 5 метров и отличается от стандартной модели увеличенными дверными проемами, окнами без рамок и чуть по-другому оформленной передней частью. Автомобиль получил посадочную формулу 2+2, причем задние кресла обиты темной кожей, а передние — светлой.

В движение Range Rover SV Coupe приводит 565-сильный мотор V8 объемом 5 литров, который сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С таким силовым агрегатом кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 266 км/ч.

Теперь же в Jaguar Land Rover заявили, что отказывается от выпуска такого автомобиля. При этом подразделение SVO (Special Vehicle Operations) продолжит выпускать "заряженные" модификации других моделей Land Rover и Jaguar.