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Трехдверный Range Rover не появится в продаже 

Авторамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Авторамблер
Jaguar Land Rover отказалась от выпуска модели Range Rover SV Coupe, которую представили весной 2018 года.
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Более того, тогда стало известно, что 90 экземпляров привезут в Россию, каждый из них оценивался в 18 млн рублей.
Такой Range Rover достигает в длину 5 метров и отличается от стандартной модели увеличенными дверными проемами, окнами без рамок и чуть по-другому оформленной передней частью. Автомобиль получил посадочную формулу 2+2, причем задние кресла обиты темной кожей, а передние — светлой.
В движение Range Rover SV Coupe приводит 565-сильный мотор V8 объемом 5 литров, который сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С таким силовым агрегатом кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 266 км/ч.
Теперь же в Jaguar Land Rover заявили, что отказывается от выпуска такого автомобиля. При этом подразделение SVO (Special Vehicle Operations) продолжит выпускать "заряженные" модификации других моделей Land Rover и Jaguar.
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Автоновости , Jaguar , Rover , Land Rover
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