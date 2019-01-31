Условия техосмотра предлагают сделать жестче

Проект реформы системы техосмотра уже принят Госдумой в первом чтении, но ко второму может получить целый ряд поправок. Направлены они в основном на ужесточение санкций против продавцов диагностических карт, но под прицел попали и некоторые категории автомобилей.

Инициатором повышения предполагаемых штрафов выступило Минэкономики , которое предложило для законопроекта ряд доработок. К примеру, сейчас возможный размер штрафа для должностного лица, выписавшего диагностическую карту не приезжавшему на процедуру автомобилю, составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Как сообщает "Коммерсант", ведомство предложило увеличить его в несколько раз — до 30-50 тысяч рублей, разрешив при этом штрафовать не только руководителя компании-оператора, но и самих механиков.

Должен вырасти, по мнению Минэкономики, и штраф за незаконную аккредитацию операторов. В первом чтении законопроекта указана сумма в 100 тысяч рублей, но ведомство предлагает штрафовать виновных сразу на 300 тысяч. Кроме того, неаккредитованным компаниям должны запретить рекламировать свои услуги.

Кроме того, уже прозвучали и другие предложения. Например, предлагается законодательно вернуть аккредитацию операторов под контроль государства, отобрав эти полномочия у страховых компаний. Тарифы на техосмотр в некоторых регионах страны не менялись с 2012 года, и тарифную сетку тоже планируется реформировать, установив на федеральном уровне по примеру цен на полисы ОСАГО минимальный и максимальный тарифы.

Наконец, в зону особого внимания реформаторов попали автомобили такси. Сейчас планируется, что такси, приобретенное новым, должно проходить первый техосмотр только через полтора года после покупки. По мнению некоторых участников дискуссии вокруг реформы, это непозволительно долгий срок, так как за это время пробег таксомотора может превысить 100 тысяч км, и его необходимо сократить до полугода.

Поправки к законопроекту во втором чтении Госдума должна рассмотреть уже в марте нынешнего года.