В России появятся платные выделенки

Росавтодор совместно с Научно-исследовательским институтом транспортной инфраструктуры прорабатывают возможность выделения на федеральных трассах платных полос для движения, сообщает РБК. Платные выделенки могут ввести также на МКАД.

По мнению специалистов, в первую очередь платные полосы должны появиться на подъездах к мегаполисам и аэропортам. Таким образом, будет увеличена пропускная способность автомагистралей в часы-пик.

Оплата проезда по выделенкам будет зависеть от времени суток и от типа транспортного средства. Также стоимость могут увязать с количеством пассажиров внутри автомобиля. На окончательном варианте авторы инициативы пока не остановились.

Не исключено, что платные полосы будут выделены не только разметкой, но и бордюрными ограждениями.

За проезд по выделенным участкам без предварительной оплаты будут штрафовать. Нарушителей будет выявлять автоматическая система фото— и видеофиксации.