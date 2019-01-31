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В России появятся платные выделенки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Росавтодор совместно с Научно-исследовательским институтом транспортной инфраструктуры прорабатывают возможность выделения на федеральных трассах платных полос для движения, сообщает РБК. Платные выделенки могут ввести также на МКАД.
По мнению специалистов, в первую очередь платные полосы должны появиться на подъездах к мегаполисам и аэропортам. Таким образом, будет увеличена пропускная способность автомагистралей в часы-пик.
Оплата проезда по выделенкам будет зависеть от времени суток и от типа транспортного средства. Также стоимость могут увязать с количеством пассажиров внутри автомобиля. На окончательном варианте авторы инициативы пока не остановились.
Не исключено, что платные полосы будут выделены не только разметкой, но и бордюрными ограждениями.
За проезд по выделенным участкам без предварительной оплаты будут штрафовать. Нарушителей будет выявлять автоматическая система фото— и видеофиксации.
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