Самую дорогую Lada первым купил чиновник

Цены на спортивную модификацию седана начинаются с отметки в 1 009 900 рублей, поэтому автомобиль стал самым дорогим в истории Lada.

Азаров выбрал автомобиль в цвете «Тайфун» (разработанный специально для модели серо-голубой «металлик»).

«Я стал счастливым обладателем нового автомобиля — современного, спортивного», — заявил чиновник.

По его мнению, у новой Lada есть свой характер и «свой драйв».

Губернатор выразил уверенность, что седан порадует автомобилистов, которые умеют водить машину достаточно профессионально и аккуратно, но любят скорость и спортивное вождение.

Продажи Lada Vesta Sport стартовали 31 января. Седан выпустили в максимальной комплектации Luxe.

Автомобиль получил систему стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, датчики света и дождя, обогрев передних сидений и аудиосистему.

Lada Vesta Sport также получила двигатель 1,8 литра в 145 лошадиных сил и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Максимальная скорость Vesta Sport составляет 198 километров в час, а на разгон с места до ста километров в час она тратит 9,6 секунды.

Также авто можно приобрести с пакетом Multimedia (камера заднего вида, информационно-развлекательный комплекс с навигатором, обогрев ветрового стекла) за 1 045 900 рублей.

Азаров рассказал, что хочет приобрести новинку на Московском международном автосалоне-2018. Ему вручили сертификат на право покупки первого автомобиля.