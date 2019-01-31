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Европейский Chevrolet Corvette получил «финальные» версии 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Европейский офис Chevrolet представил «финальные» версии Corvette в модификациях Grand Sport и Z06. Спорткары серии Final Edition отличаются деталями экстерьера из углепластика, особой палитрой цветов окраса кузова и оснащением.
Двухдверки Chevrolet Corvette Final Edition комплектуется углерод-керамическими тормозами Brembo, спортивными сиденьями Competition, видео-телеметрическим комплексом Performance Data Recorder и шасси с оптимизированными для трека настройками. Для некоторых версий предлагается карбоновый обвес и покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2.
Вдобавок в список оснащения купе входит отделка салона кожей наппа черного цвета и декором из замшевой микрофибры, а также контрастная прострочка сидений. Машины доступны в оранжевом цвете Sebring Orange Tintcoat Metallic и сером Ceramic Matrix Gray Metallic.
Под капотом Chevrolet Corvette Grand Sport установлен 6.2 LT1 V8 мощностью 466 сил (630 Нм момента). На Z06 этот двигатель выдает 659 сил (881 Нм момента). Коробка — семиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат» для модификации Grand Sport.
Цена Chevrolet Corvette Grand Sport Final Edition в Германии составляет 116 500 евро (8,8 миллиона рублей), Corvette Z06 Final Edition — 139 500 евро (10,5 миллиона рублей).
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Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Corvette
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