Автолюбительница обвинила гаишников в похищении

Пьяная жительница Ставропольского края обвинила сотрудников ГИБДД в попытке украсть ее, сообщает «Городской ревизор».

По данным местного издания, служащие ДПС приметили «добычу», когда женщина за рулем своей иномарки двигалась зигзагом по одной из дорог в Шпаковском районе.

Дорожные полицейские потребовали от водителя остановиться, однако женщина не сделала этого. Погоня завершилась в принадлежавшем женщине гараже, заднюю стену которого она повредила, не вовремя остановившись.

«Вы меня воруете из дома!» — кричала она, судя по опубликованной изданием видеозаписи, полицейским, вытащившим ее из машины.

Медицинское освидетельствование показало, что женщина была пьяна — 1,22 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха.