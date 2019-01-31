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Автолюбительница обвинила гаишников в похищении 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Пьяная жительница Ставропольского края обвинила сотрудников ГИБДД в попытке украсть ее, сообщает «Городской ревизор».
По данным местного издания, служащие ДПС приметили «добычу», когда женщина за рулем своей иномарки двигалась зигзагом по одной из дорог в Шпаковском районе.
Дорожные полицейские потребовали от водителя остановиться, однако женщина не сделала этого. Погоня завершилась в принадлежавшем женщине гараже, заднюю стену которого она повредила, не вовремя остановившись.
«Вы меня воруете из дома!» — кричала она, судя по опубликованной изданием видеозаписи, полицейским, вытащившим ее из машины.
Медицинское освидетельствование показало, что женщина была пьяна — 1,22 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха.
«Ой-ей-ей, какая я пьяная! Ужас!» — прокомментировала она результат.
Автоновости , ГИБДД
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