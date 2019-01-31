Новая BMW M3 окажется мощнее Porsche 911

Уже известно, что баварцы планируют превратить седан М3 в целое семейство, создав как минимум две модификации для водителей с разными предпочтениями. Но, по слухам, у "эмки" будет еще и третья версия — самая хардкорная из всех.

Ее роль будет играть седан по имени BMW M3 Competition, который получит двигатель с отдачей "как минимум" 500 л.с. Об этом сообщают участники проекта Bimmer Post со ссылкой на информацию от неких инсайдеров.

Другими ее отличиями, как ожидается, станут карбон-керамические тормоза и разноразмерные колесные диски — 19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади. Не исключено, что M3 Competition получит и собственные настройки подвески, но об этом пока не сообщается.

Базовой версией новой BMW M3 станет так называемая модификация Pure, ориентированная на покупателей, предпочитающих "чистые" ощущения от вождения. Она сохранит задний привод и будет комплектоваться только механической коробкой передач, но ее оснастят самой маломощной версией двигателя — предположительно, с отдачей около 450 л.с.

Промежуточное положение займет модификация xDrive со спортивным 8-диапазонным автоматом и системой полного привода (к слову, аналогичную трансмиссию получит и версия Competition). Для этой версии мотор форсируют до 475 л.с.

Стоит отметить, что, по одной из предварительных версий, самые суровые версии M3 получат другие хорошо известные имена — CS и CSL, причем мотор последней сможет развивать до 550 л.с.

Так или иначе, официально технические данные BMW может рассекретить только ближе к непосредственной премьере М3, а ее сроки, по слухам, отодвинуты. Сейчас баварцы рассчитывают представить новинку публике не ранее второй половины следующего года.