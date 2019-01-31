Названы лучшие авто для секса 

Доктор Александр Полеев назвал марки автомобилей, в которых удобнее всего заниматься сексом. Портал Nation News составил Топ-5 авто, подходящих для любовных утех.
Доктор уверяет, что занятия любовью в автомобиле способны спасти даже самые бесперспективные отношения. Впрочем, для того, чтобы провести время с комфортом, пара должна с умом подойти к выбору модели авто.
На первое место в этом случае выходит размер машины: чем просторнее салон, тем больше вероятности получить максимум удовольствия.
"Автомобили для секса должны быть широкие и иметь удобное заднее сиденье", — подчеркнул Полеев.
Врач шутит, что идеальный вариант среди отечественных марок — Камаз.
Однако в рейтинг попали только зарубежные автомобили. В список наиболее комфортных для секса автомобилей попали Chevrolet, Hyundai и Daewoo. Полеев отметил, что лучше всего для интима походят джипы или кроссоверы.
Также приятно время провести можно в люксовом Maserati и Mercedes-Benz в версии от Brabus. По мнению авторов статьи, дорогостоящие иномарки позволят паре не только насладиться друг другом, но и почувствовать себя героями кино.