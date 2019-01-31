Турбокольца появятся на дорогах Москвы

Круговой перекрёсток следующего поколения появится в Москве в текущем году. Технология подразумевает движение автомобилей по принципу «турбокольца».

Метод призван избавить водителей от лишних манёвров на дороге и снизить аварийность. Главное отличие от привычного пересечения трасс — разметка наносится с учётом наиболее оптимальной траектории движения, увеличивая пропускную способность почти на 20%, пишет AUTONEWS.

«Снижается число конфликтных точек, повышается скорость движения, как результат — на 20−30% увеличивается пропускная способность перекрестка. В сущности, обеспечивается принцип «едущие прямо не должны перестраиваться», просто не на обычных перекрестках, а на кольцевых», — говорится в сообщении ЦОДД.

Первая подобная развязка появится на юге столицы, в районе перекрёстка улиц Чертановской и Красного Маяка. Владельцев «железных коней» предупредят о приближении к новому участку дороги с помощью информационных щитов.

«Турбольцо» используют в Северной Америке, ЮАР и в странах Европы, особенно в Нидерландах, Польше и Германии.

Ранее News.ru сообщал о создании компанией Honda нового «умного» перекрёстка в США. Инженеры оборудовали четыре светофорных столба камерами, распознающими автомобили, пешеходов и другие объекты на расстоянии до 100 метров.

Во время работы система передает данные об объектах автомобилям. После этого компьютер в машине сам анализирует свое движение и движение объектов, в случае необходимости выводя на экран предупреждающие сигналы.