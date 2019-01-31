В связи с тем, что Volvo собирается завершить производство V40 этим летом, вполне вероятно, что шведский производитель в качестве замены подготовит новый кроссовер.
Преемник V40 будет иметь увеличенный дорожный просвет, так как согласно сообщениям главы Volvo Europe Лекса Керсемакерса, дополнительная высота поможет освободить место для аккумулятора и будет способствовать созданию полностью электрической версии.
«Есть две тенденции в обществе, которые мы должны включить. Во-первых, люди хотят сидеть высоко, а во-вторых, если вы запускаете автомобиль, это должно привести к появлению электрического варианта», — добавил Керссемакерс, утверждая, что компактная модель с низким просветом не позволит установить массивную батарею, предоставляющую возможность путешествовать до 300 километров (186 миль).
Так как нынешний V40 является последним Volvo, построенным на устаревшей платформе Ford, для новинки есть смысл использовать платформу CMA, разработанную совместно с Geely. При этом, по словам Керсемакерса, компания все еще выбирает точный тип кузова, что сможет соответствовать потребностям клиентов.
«Мы не являемся брендом, который допускает пробные и ошибочные стили кузова. Это слишком дорого», — сказал он. «Новые стили не всегда успешны и исчезают через 2-3 года».