Компания Volvo готовит замену для V40

В связи с тем, что Volvo собирается завершить производство V40 этим летом, вполне вероятно, что шведский производитель в качестве замены подготовит новый кроссовер.

Преемник V40 будет иметь увеличенный дорожный просвет, так как согласно сообщениям главы Volvo Europe Лекса Керсемакерса, дополнительная высота поможет освободить место для аккумулятора и будет способствовать созданию полностью электрической версии.

«Есть две тенденции в обществе, которые мы должны включить. Во-первых, люди хотят сидеть высоко, а во-вторых, если вы запускаете автомобиль, это должно привести к появлению электрического варианта», — добавил Керссемакерс, утверждая, что компактная модель с низким просветом не позволит установить массивную батарею, предоставляющую возможность путешествовать до 300 километров (186 миль).

Так как нынешний V40 является последним Volvo, построенным на устаревшей платформе Ford , для новинки есть смысл использовать платформу CMA, разработанную совместно с Geely . При этом, по словам Керсемакерса, компания все еще выбирает точный тип кузова, что сможет соответствовать потребностям клиентов.