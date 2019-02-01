Infiniti намерена уйти с европейского рынка

Руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi примет такое решение, если компании не удастся значительно увеличить продажи и выйти на целевые показатели. Информация предоставлена инсайдерами и пока не подтверждена официально.

Сайт AutoActu.com приводит в пример хэтчбек Infiniti Q30 , который должен был расходиться тиражом 30-40 тысяч экземпляров ежегодно. При этом в 2016 году Infiniti удалось реализовать в Европе лишь 8453 Q30, а в 2017 ещё меньше — 7617 автомобилей. По данным CarSalesBase, за 11 месяцев 2018 года было продано 2868 «Ку-тридцатых».

Самым удачным годом для европейского офиса Infiniti стал 2016-й, когда компании удалось продать 13 775 автомобилей и занять 0,09 процента рынка. В 2017-м объем реализованных машин сократился до 12 571 экземпляров. С января по ноябрь прошлого года Infiniti продала всего 5938 автомобилей.

На российском рынке в 2016 года Infiniti продала 4517, а в 2017 — 4976 автомобилей. В 2018 продажи сократились на шесть процентов и составили 4654 экземпляра.