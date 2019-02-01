Выпуск TVR Griffith отодвинут до 2020 года

Мы уже сообщали, что новый TVR Griffith сталкивается с производственной задержкой.

Задержка означает, что новое британское спортивное купе не выйдет в продажу в первой половине 2020 года.

Правительство Уэльса владеет 3% TVR, и этой крошечной суммы достаточно, чтобы автопроизводитель должен соблюдать правила Европейского Союза для компаний, финансируемых государством. Одно из этих правил означает, что бизнес должен принимать заявки на реконструкцию завода в масштабах ЕС.

Это делает процесс намного более длительным, чем просто поиск подрядчика.

TVR дебютировал с новым Griffith в 2017 году, получив 5-литровый V8 от Cosworth, мощностью 500 лошадиных сил (373 киловатта) и работающий на 6-ступенчатой механической коробке передач.

Компания утверждала, что разгон до 100 километров в час занимает менее 4-х секунд, а максимальная скорость — 322 км/ч.

Автомобиль сочетает в себе трубчатую стальную раму с панелями из углеродного волокна. Эта установка позволяет Griffith весить всего-навсего 1250 кг.

TVR планировал начать производство Griffith в конце 2018 года. Компания прогнозировала производство первых 500 единиц в течение 12-14 месяцев и автопроизводитель полагал, что годовой объем производства в конечном итоге сможет достичь 1500-2000 автомобилей в год.

Теперь автолюбители должны подождать, прежде чем поставить новое возрожденное британское спортивное купе в свой гараж.