Обновленный Lada Largus появится в 2020 году 

В новой модели будет изменена передняя часть кузова.
Обновленная версия Lada Largus Facelift (FL) появится на российском рынке не раньше 2020 года. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек в интервью «Российской газете».
По его словам спрос покупателей на текущую версию модели очень высок и пока нет смысла форсировать события в части обновлений. В то же время, работа в этом направлении идет.
Предполагается, что внешне рестайлинговый LADA Largus унифицируют с другими «носителями» фирменного Х-стиля: LADA Vesta, Granta и XRAy, поэтому основные изменения произойдут, прежде всего, в передней части кузова. В то же время, техническая часть, в частности мотор и трансмиссия, не претерпят изменений.