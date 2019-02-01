Власти пообещали не вводить платные полосы на МКАД

Московские власти опровергли новости о планах создать платные выделенные полосы на МКАД. Комментарий чиновников опубликован в твиттере «Московский транспорт».

В сообщении отмечается, что платные «выделенки» на МКАД — бессмысленная мера, которая не обезопасит дорожное движение и не увеличит пропускную способность трассы.

Ранее портал Autonews сообщил, что на российских федеральных трассах могут появиться платные «выделенки». Издание ссылалось на исследование, проведенное по заказу Росавтодора.

Из документа следует, что такие полосы предлагают ввести на подъездах к крупным городам и аэропортам. Стоимость проезда может зависеть от времени, типа автомобиля и количества пассажиров.

Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры к концу февраля 2019-го составит список из как минимум десять мест, где могут появиться платные «выделенки».

Также специалисты проработают варианты разделения платных и бесплатных полос.