Новый штраф с камер «буксует» из-за ошибок страховщиков

К 1 февраля 2019 года он ожидал от них старта системы, благодаря которой камеры фиксации смогли бы отслеживать наличие полиса ОСАГО.

1 числа каждого месяца сотрудниками должны были составляться списки всех застрахованных автомобилей, а после, эти данные бы передавались в программное обеспечение камер. После этого, камера смогла бы фиксировать всех тех, кто ездит без ОСАГО, соответственно правонарушителям после оправляли "письма счастья".

Но как сообщает достоверный источник, поручения выполнено не было. Более того, дата старта всё ещё неизвестна. Больше всего вина лежит на страховщиках, ведь они не могут собрать воедино всю информацию о номерах автомобилей.

Зачастую ошибки допускают сами сотрудники страховых компаний при оформлении. Кто-то пропускает символы или заместо латинских букв пишет русские. Очень много при проверке было выявлено дублей полисов. Чтобы запустить систему всё нужно перепроверить и нормализовать. В настоящее время в базе данных содержится около 38 миллионов полисов, около 7 миллионов случаев сейчас находятся на стадии рассмотрения.