Mercedes-Benz покажет в Женеве электрический V-Class

На автосалоне в Женеве компания Mercedes-Benz представит «близкий к серийной версии» прототип электрического вэна. Концепт-кар продемонстрирует перспективы экологичных MPV и в будущем составит конкуренцию Volkswagen ID Buzz.

Товарная версия Concept EQV станет пятой подтвержденной моделью экологичной линейки EQ. По предварительной информации, продажи электровэна начнутся не раньше 2022 года. Разработкой модели займется подразделение, ответственное за коммерческий транспорт, следовательно у неё и фургонов будет много общих узлов и компонентов.

У Mercedes-Benz уже есть несколько экологичных фургонов, например, eVito — электрическая версия фургона Vito с двумя вариантами колесной базы. Машина оснащается электрической силовой установкой с одним мотором (115 сил и 300 Нм момента) и батареей емкостью 41,4 киловатт-часа. Запас хода eVito составляет 150 километров.

Одновременно с анонсом презентации электрического EQV «Мерседес» представил обновленный V-Class, который ляжет в основу будущей модели. Вэн получил слегка изменённую внешность, новый дизельный двигатель, опциональный девятидиапазонный «автомат» и расширенный перечень электронных ассистирующих систем.