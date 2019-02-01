Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz покажет в Женеве электрический V-Class 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Mercedes-Benz
На автосалоне в Женеве компания Mercedes-Benz представит «близкий к серийной версии» прототип электрического вэна. Концепт-кар продемонстрирует перспективы экологичных MPV и в будущем составит конкуренцию Volkswagen ID Buzz.
Товарная версия Concept EQV станет пятой подтвержденной моделью экологичной линейки EQ. По предварительной информации, продажи электровэна начнутся не раньше 2022 года. Разработкой модели займется подразделение, ответственное за коммерческий транспорт, следовательно у неё и фургонов будет много общих узлов и компонентов.
У Mercedes-Benz уже есть несколько экологичных фургонов, например, eVito — электрическая версия фургона Vito с двумя вариантами колесной базы. Машина оснащается электрической силовой установкой с одним мотором (115 сил и 300 Нм момента) и батареей емкостью 41,4 киловатт-часа. Запас хода eVito составляет 150 километров.
Одновременно с анонсом презентации электрического EQV «Мерседес» представил обновленный V-Class, который ляжет в основу будущей модели. Вэн получил слегка изменённую внешность, новый дизельный двигатель, опциональный девятидиапазонный «автомат» и расширенный перечень электронных ассистирующих систем.
Motor.ru: последние новости
Первым покупателем самой дорогой «Лады» стал губернатор Самарской области Началось производство нового седана Toyota Corolla для России Infiniti намерена уйти с европейского рынка
Комментарии
Автоновости , Volkswagen , Mercedes-Benz
Читайте также
Видео
«Битву тракторов» в Москве сняли на видео
Автоновости
Десятки машин столкнулись под Москвой
ДТП
Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто
ДТП
Мать с малышом обложила матом пассажиров маршрутки
ДТП
Автоледи взбаламутила водителей резким маневром
ДТП
10-летний воришка орудовал в Москве
ДТП
Московский водитель протаранил шлагбаум
ДТП
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
Отец почистил машину сыном
Автоновости
Россиян предложили освободить от техосмотров
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение