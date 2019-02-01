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Названы сроки запуска нового автозавода Haval в России 

Автовести + ещё 1 1 час назад
Фото: © instagram.com
Руководство бренда Haval в России называет завод в индустриальном парке "Узловая" первым китайским заводом полного цикла в нашей стране. Уже известно, когда и с какой моделью завод перейдет от режима тестовой эксплуатации к массовому производству.
Заводское оборудование уже доставлено на площадку и практически полностью смонтировано. Например, как сообщила пресс-служба предприятия, в цехе окраски работы завершены на 95%. В других цехах завершены монтаж автоматических конвейеров и манипуляторов, линии штамповки и сварки кузовов, и, по сути, персоналу завода осталось только закончить отладку оборудования.
Между тем, в тестовом режиме завод уже работает: первые опытные экземпляры кроссоверов Haval F7 были собраны еще в декабре. В ближайшие дни на завод из Китая должна прибыть первая партия комплектующих для серийной сборки кроссоверов, а на режим массовой сборки предприятие перейдет ориентировочно в апреле-мае. Сколько будут стоить новые Haval F7 российского производства, будет понятно только ближе к старту продаж.
Зато уже известно, что моторную гамму кроссовера сформируют из пары бензиновых турбодвигателей — 1,5-литрового агрегата (150 л.с., 280 Нм) и 2-литрового (190 л.с., 350 Нм). Двигатели работают в паре с 7-ступенчатым "роботом" 7DCT450, причем Haval F7 получит модификации как с передним, так с полным приводом.
Помимо кроссовера F7, на заводе Haval в России планируется наладить сборку и внедорожника H9. Более того, по предварительным данным, в Тульской области будут выпускать еще и не презентованную пока официально модель — серийную версию концепта HB-03, представленного на августовской выставке в Москве. Ожидается, что представлять собой она будет все тот же кроссовер F7, но в кузове кросс-купе и, возможно, с дополнительными доработками по ходовой части.
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