Решена судьба экс-подруги Овечкина

Экс-подругу Овечкина лишили водительских прав

Фотомодель Валерия Соколова лишена водительских прав на три года за то, что скрылась с места двойного ДТП, которое сама же и устроила, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

6 декабря девушка, которую называют бывшей возлюбленной хоккеиста Александра Овечкина , за рулём Mercedes Gelandewagen на трассе М-9 «Балтия» столкнулась ехавшей рядом машиной. Затем автомобиль Соколовой вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину, в которой на пассажирском сидении находилась беременная женщина. Справляться о здоровье людей после ДТП модель не стала, а спешно покинула место происшествия.

Благодаря записи с видеорегистратора в одном из автомобилей полицейские установили личность виновницы ДТП. Соколову привлекли к административной ответственности и лишили права управлять автомобилем на 18 месяцев за каждую аварию.