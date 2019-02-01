Решена судьба экс-подруги Овечкина

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Экс-подругу Овечкина лишили водительских прав 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фотомодель Валерия Соколова лишена водительских прав на три года за то, что скрылась с места двойного ДТП, которое сама же и устроила, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«То ли пьяная, то ли под чем-то»
6 декабря девушка, которую называют бывшей возлюбленной хоккеиста Александра Овечкина, за рулём Mercedes Gelandewagen на трассе М-9 «Балтия» столкнулась ехавшей рядом машиной. Затем автомобиль Соколовой вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину, в которой на пассажирском сидении находилась беременная женщина. Справляться о здоровье людей после ДТП модель не стала, а спешно покинула место происшествия.
Благодаря записи с видеорегистратора в одном из автомобилей полицейские установили личность виновницы ДТП. Соколову привлекли к административной ответственности и лишили права управлять автомобилем на 18 месяцев за каждую аварию.
Комментарии23
Автоновости , Бортжурнал , Видео , ДТП , Александр Овечкин , МВД , РЕН ТВ
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