Бюджетный кросс-хэтчбек Kia Rio получил клиренс почти в 20 см

На российском рынке стартовали продажи вседорожной версии Kia Rio X-Line с модернизированным шасси. Главное изменение — радикально увеличенный дорожный просвет, который фактически сравнялся с показателями Lada Vesta Cross и Renaul Logan Stepway.

Кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line до недавних пор уступал вседорожным "Весте" и "Логану" по показателю дорожного просвета, но теперь фактически догнал своих конкурентов. "Рио" в российской спецификации неслабо увеличили клиренс: теперь он вместо прежних 170 мм составляет 190, а в комплектации Premium — и вовсе кроссоверные 195 мм.

Разница объясняется применяемыми в зависимости от комплектации колесами. В стандартных комплектациях Rio X-Line оснащается шинами размерностью 185/65R15, а в топовом исполнении — всесезонными покрышками размерностью уже 195/60R16, что и дает некоторый прирост к дорожному просвету. Таким образом, в исполнении X-Line клиренс Kia Rio получает дополнительные 30-35 мм по сравнению с клиренсом седана 20-25 мм — относительно прежнего варианта Х-Line.

Чтобы добавить эти лишние миллиметры, инженеры Kia вынуждены были пересмотреть всю геометрию подвески и подобрать ряд новых компонентов (каких именно, не уточняется — очевидно, речь идет о пружинах, амортизаторах, буферах и т.д.). Кроме того, кросс-хэтч прошел комплекс дорожных испытаний как в России, так и в Корее.

Модернизированный Kia Rio X-Line уже появился в продаже по цене от 874 900 до 1 124 900 рублей. В России автомобиль продается с двумя вариантами двигателей — 1,4 л (100 л.с., 132 Нм) и 1,6 л (123 л.с., 151 Нм) и с двумя шестиступенчатыми коробками на выбор, механической либо автоматической.