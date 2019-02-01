Китайцы нашли для Lotus нового дизайнера

Китайский производитель Lotus мечтает о совершенно новом дизайне автомобиля.

Теперь дизайном всех автомобиле китайской компании Geely займётся Уэйн Бёрджес. Ранее специалист трудился с компании Jaguar Lande Rover , а теперь станет руководителем инженерно-дизайнерского центра.

Ранее производитель заявлял, что он в серьёз займётся своими сотрудниками, а именно Geely хотела создать команду самых сильных дизайнеров. В Великобритании в течении нескольких лет строился пятый инженерно-дизайнерский центр, такие есть уже в Швеции, Китае, Барселоне и даже в одном из штатов Калифорнии.

После того, как строительство закончилось, компания начала искать человека, который мог бы возглавлять всю зародившуюся структуру. Лучше варианта, чем Уэйн Бёрджес не нашлось, ведь под его руководством были созданы "лица" таких автомобилей как Jaguar F-Type . Более того, специалист занимался разработкой авто в компании Aston Martin . Как сообщает пресс-служба Geely, главный дизайнер начнёт работать над моделью Lotus.