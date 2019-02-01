Источник сообщил о готовящейся отставке главы «Автодора»

Председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах в скором времени может покинуть свой пост. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с деятельностью госкомпании, «принципиальное решение на этот счет уже принято». Основные причины — ситуация со сроками строительства ЦКАД, а также достижение предельного возраста.

В самом «Автодоре» не стали комментировать информацию. По данным источников РБК, решение может быть принято после отпуска Кельбаха, в котором он находится до конца февраля. Ранее сообщалось, что «Автодор» предложил сдвинуть сроки сдачи участков ЦКАД и увеличить финансирование из-за неучтенного ранее переноса коммуникаций и урегулирования вопросов с собственниками.