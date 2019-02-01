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Источник сообщил о готовящейся отставке главы «Автодора» 

BFM.RU + ещё 2 2 часа назад
Фото: "Автодор"
Председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах в скором времени может покинуть свой пост. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с деятельностью госкомпании, «принципиальное решение на этот счет уже принято». Основные причины — ситуация со сроками строительства ЦКАД, а также достижение предельного возраста.
В самом «Автодоре» не стали комментировать информацию. По данным источников РБК, решение может быть принято после отпуска Кельбаха, в котором он находится до конца февраля. Ранее сообщалось, что «Автодор» предложил сдвинуть сроки сдачи участков ЦКАД и увеличить финансирование из-за неучтенного ранее переноса коммуникаций и урегулирования вопросов с собственниками.
При этом ранее в пятницу Счетная палата РФ заявила, что основными причинами переноса сроков окончания работ по строительству ЦКАД являются «низкое качество проектирования» и долгое переоформление земель. По данным ведомства, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла «от 0% до 66%», что не позволит завершить работы на пусковых комплексах № 1, № 3 и № 5 ранее IV квартала 2020 года, а на пусковом комплексе № 4 ранее II квартала 2021 года.
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Автоновости , Сергей Кельбах , Автодор , Счетная палата
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