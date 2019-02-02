Подорожание ОСАГО наводнит рынок подделками

заявил Лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин «Известиям» , что поэтапное подорожание ОСАГО приведёт к тому, что российские автолюбители начнут массово приобретать поддельные полисы.

По его словам, к нескольким миллионам автовладельцев, которые уже сегодня имеют при себе фальшивое страховое свидетельство, уже в следующем году прибавится ещё столько же.

«Дальнейшее повышение тарифов просто выведет ОСАГО из-под государственного контроля», — заявил Похмелкин.

По информации издания, повышение стоимости полисов ОСАГО в январе 2019 года на 20% это первый этап новой ценовой политики. В сентябре в планах ЦБ разрешить страховым компаниями расширить тарифный коридор на 30%, позже ещё на 40%. В результате, по оценкам экспертов, в 2020 году средняя стоимость полиса «автогражданки» окажется в районе 20 тысяч рублей.

Специалисты уверяют, что подобные меры постепенно стирают грань между ОСАГО и КАСКО, которое постепенно дешевеет. По информации аналитического агентства «Эксперт РА», средняя стоимость полиса КАСКО во втором квартале прошлого года уже составляла около 35 тысяч рублей. При этом эксперты отмечают, что этот вид страхования выглядит намного привлекательнее на фоне ОСАГО, покрывая два наиболее затратных риска «Угон» и «Ущерб». Кроме того, для оформления выплаты автовладельцу не требуется справка из ГИБДД , а его машину в случае повреждения ремонтируют при помощи новых запчастей.

«Каско — честная коммерческая услуга, где страховщики вежливы, конкурируют друг с другом, заманивают скидками и очень гибки по условиям договора», — заявил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

По его словам, ОСАГО давно стал для страховщиков чем-то вроде оброка: в регионах создают искусственные очереди, на приёме специалисты нередко грубят клиентам. Поэтому эксперты не исключают, что уже скоро, выбирая между близкими по цене ОСАГО и КАСКО, российские автолюбители будут останавливать свой выбор на последнем.