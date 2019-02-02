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Citroen создала необычные очки от укачивания в машине 

Авторамблер 3 часа назад
Компания утверждает, что девайс не слишком презентабельного вида окажется эффективным в 95% случаев.
Укачивание в транспорте — огромная проблема для многих людей. Крайне неприятные ощущения сопровождают организм после поездки и «выводят из строя» человека на несколько часов. Существуют разные методики по борьбе с укачиванием вплоть до совета наклонить голову вбок. Теперь есть еще один способ побороть укачивание — очки Seetroen от «двойного шеврона», которые подходят для лиц старше 10 лет. Их особенность в четырех кольца с синей жидкостью, «имитирующей» горизонт во время тряски головы, вследствие чего исчезает «рассогласованность» таких органов чувств как глаз и внутреннего уха.
Очки рекомендуется надевать при первых признаках тошноты на 10-12 минут. Цена девайса — около 8600 рублей.
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