Jaguar привез в Россию «клетчатую» спецверсию седана XF

Компания Jaguar привезла в Россию специальную модификацию седана XF — Chequered Flag. Автомобили получили особое оформление экстерьера и салона.

Автомобили спецсерии можно отличить по «спортивному» переднему бамперу с крупными воздухозаборниками, шильдикам с изображением клетчатого флага на вентиляционных отверстиях на передних крыльях, а также по спойлеру на крышке багажника, 18-дюймовым черным кованым дискам и порогам с логотипом модификации.

Седаны в версии Chequered Flag будут доступны в одном из трех цветов — белом, черном или сером. Салон машин можно заказать либо в отделке черной, либо черно-красной кожей и контрастной прострочкой, а также со вставками из алюминия.

В стандартное оснащение таких автомобилей входит навигационная система, 12,3-дюймовая электронная приборная панель, система бесключенового доступа, мультимедийный комплекс с 10-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Спецверсия будет доступна с 250— и 300-сильными бензиновыми «четверками», работающими в паре с «автоматом» и полным приводом.